В Украину вернется снег, на северо-востоке существенно похолодает

Ночью 3 января в западных областях, а днем по всей Украине ожидается снег и дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: Также в среду по всей Украине, кроме большинства западных и южных областей, на дорогах местами гололедица.



Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 20-25 м/с.



Температура в западных и южных областях ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, в Черниговской и Сумской областях ночью 10-15°, местами до 18° мороза, днем 5-10° мороза.



В Киеве 3 января ночью без осадков, днем снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.



В четверг ночью по всей Украине умеренный, днем небольшой мокрый снег, в центральных областях с дождем, в Прикарпатье, Закарпатье и в южной части страны преимущественно дождь.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.



Температура в северной части ночью и днем (ночью 4 января и в восточных областях) 0-5° мороза; на остальной территории ночью и днем 1-6° тепла, в южной части днем до 10° тепла.



В Карпатах мокрый снег; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.



В столице 4 января ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем 1-3° мороза.