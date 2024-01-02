Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украину вернется снег, на северо-востоке существенно похолодает

Валентина РоманенкоВторник, 2 января 2024, 12:55
В Украину вернется снег, на северо-востоке существенно похолодает
скриншот с сайта Укргидрометцентра

Ночью 3 января в западных областях, а днем по всей Украине ожидается снег и дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Также в среду по всей Украине, кроме большинства западных и южных областей, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 20-25 м/с.

Температура в западных и южных областях ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, в Черниговской и Сумской областях ночью 10-15°, местами до 18° мороза, днем 5-10° мороза.

В Киеве 3 января ночью без осадков, днем снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.

В четверг ночью по всей Украине умеренный, днем небольшой мокрый снег, в центральных областях с дождем, в Прикарпатье, Закарпатье и в южной части страны преимущественно дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в северной части ночью и днем (ночью 4 января и в восточных областях) 0-5° мороза; на остальной территории ночью и днем 1-6° тепла, в южной части днем до 10° тепла.

В Карпатах мокрый снег; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В столице 4 января ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем 1-3° мороза.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в финал женского парного Грэндслема

Все новости...
погода
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
Последние новости
16:01
Помог TikTok: в Грузии близнецы, проданные в разные семьи, воссоединились через 19 лет
15:56
Новый выпуск "УП. Чат": дело Мазепы, власть VS бизнес, война и экономика
15:54
Один из НПЗ "Роснефти" остановил работу из-за попадания украинских дронов - Reuters
15:44
Угрозы Николову: журналист заявил, что полиция отпустила фигурантов по его делу
15:34
Чтобы сохранить рыб: в Японии разработали "тунец" из растительных ингредиентов
15:32
Украинцы стали чаще пользоваться интернетом: 80% заходят в сеть ежедневно – опрос
15:27
Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП
15:23
В Измаиле директор коммунального предприятия разворовал 8 миллионов, предоставленных Румынией
15:22
Зеленский провел Ставку: фронт, снаряды, дроны, защита от воздушного террора РФ
15:21
Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды
Все новости...
Реклама: