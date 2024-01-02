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РФ выпустила по Украине 500 ракет и дронов за 5 суток – Зеленский в разговоре с Сунаком

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 2 января 2024, 19:06
РФ выпустила по Украине 500 ракет и дронов за 5 суток – Зеленский в разговоре с Сунаком
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский во вторник, 2 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и сообщил, что за 5 последних суток Россия выпустила по Украине по меньшей мере 500 ракет и дронов.

Источник: Зеленский в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский рассказал Сунаку о последних массированных российских обстрелах и поблагодарил "за существенный и разносторонний вклад" Британии в укрепление противовоздушной обороны Украины.

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Кроме того, стороны обсудили оборонное сотрудничество с упором на "усилении ПВО и дальнобойных возможностей ВСУ" и работу над двусторонним соглашением о безопасности обязательства Британии.

"Также скоординировали позиции по украинской "формуле мира" накануне четвертой встречи советников в Давосе и обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров и совместную работу над конкретными пунктами "формулы мира", – добавил Зеленский.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Киеве и "прилеты" в Харькове. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

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Напомним, после массированного удара 29 декабря премьер-министр Великобритании заявил, что массированные атаки по украинским городам показывают, что глава Кремля Владимир Путин не остановится, пока не достигнет своих целей.

Темы: Великобританияракетный ударЗеленский
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