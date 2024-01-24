Зеленский о падении Ил-76: Украина будет настаивать на международном расследовании

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нужно установить все факты и провести расследование по падению российского самолета Ил-76 24 января.

Источник: обращение Зеленского

Детали: Президент сообщил, что министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала доложили о ситуации с самолетом и обмене.

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Прямая речь: "Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории - вне нашего контроля.

"Факты" – это главное слово сейчас. Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства.

И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании".

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Детали: Зеленский отметил, что россияне "россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества".

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