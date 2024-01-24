Зеленский о падении Ил-76: Украина будет настаивать на международном расследовании
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нужно установить все факты и провести расследование по падению российского самолета Ил-76 24 января.
Источник: обращение Зеленского
Детали: Президент сообщил, что министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала доложили о ситуации с самолетом и обмене.
Прямая речь: "Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории - вне нашего контроля.
"Факты" – это главное слово сейчас. Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства.
И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании".
Детали: Зеленский отметил, что россияне "россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества".
Предыстория:
- Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
- После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.
- В ГУР подтвердили лишь, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.
- Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.