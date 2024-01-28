В ВСУ рассказали, смогут ли подготовить 500 тысяч мобилизованных

У Украины есть возможность подготовить любое количество личного состава, которое будет определено новым законом о мобилизации, который может быть принят вскоре.

Источник: командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк в интервью проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии"

Прямая речь: "500 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч – как будет определено законом о мобилизации, мы готовы.

Реклама:

На сегодняшний день, например, мы постоянно проводим соответствующие мероприятия, проходят служебные совещания, где уточняются фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, потому что значительная часть задействована в районах выполнения боевых задач.

Но на сегодня мы способны любое количество личного состава обучить".

Детали: Николюк уточнил, что по состоянию на это время за рубежом было подготовлено 20% военнослужащих, остальные – в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Генерал-майор отметил, что Украина по боевому опыту уже "на несколько лет опережает тех, кто ее учит".

"Мы, конечно, обмениваемся этим опытом, но необходимо учитывать, что оно не стоит на месте. Любая война меняется, и эти тонкости необходимо учитывать", - сказал Николюк.

Отвечая на вопрос, какие специалисты в армии сейчас наиболее востребованы, генерал-майор сказал, что это пехота.

"Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, та пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага. Наиболее массовая подготовка в сухопутных войсках – это подготовка пехотинца. Не принижая роли, очень важны и беспилотники, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики, кто угодно. Но на сегодняшний день – это пехота", – сказал он.

Предыстория:

25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.

11 января правительство решило отозвать первый законопроект о мобилизации и сразу подготовить новый, ведь многие из наработанных предложений народные депутаты не готовы были поддержать.

Несколько депутатов в разных политических силах сообщали "Украинской правде", что в парламенте ожидают увидеть новую версию законопроекта об усовершенствовании мобилизации ориентировочно 6 февраля, а 16 января юристы Минобороны передали свои наработки на изучение главам фракций.

19 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что военные на одной из ставок предлагали мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, но этот вопрос дорабатывается.

В январе Зеленский заявил, что по состоянию на сейчас не видит необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

Знать больше: "Кто и кого. Что происходит с законом о мобилизации"