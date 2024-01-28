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В ВСУ рассказали, смогут ли подготовить 500 тысяч мобилизованных

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 января 2024, 20:16
В ВСУ рассказали, смогут ли подготовить 500 тысяч мобилизованных
Фотоколлаж Радио Свобода с фотографией Виктора Николюка

У Украины есть возможность подготовить любое количество личного состава, которое будет определено новым законом о мобилизации, который может быть принят вскоре.

Источник: командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк в интервью проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии"

Прямая речь: "500 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч – как будет определено законом о мобилизации, мы готовы.

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На сегодняшний день, например, мы постоянно проводим соответствующие мероприятия, проходят служебные совещания, где уточняются фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, потому что значительная часть задействована в районах выполнения боевых задач.

Но на сегодня мы способны любое количество личного состава обучить".

Детали: Николюк уточнил, что по состоянию на это время за рубежом было подготовлено 20% военнослужащих, остальные – в Украине.

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Генерал-майор отметил, что Украина по боевому опыту уже "на несколько лет опережает тех, кто ее учит".

"Мы, конечно, обмениваемся этим опытом, но необходимо учитывать, что оно не стоит на месте. Любая война меняется, и эти тонкости необходимо учитывать", - сказал Николюк.

Отвечая на вопрос, какие специалисты в армии сейчас наиболее востребованы, генерал-майор сказал, что это пехота.

"Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, та пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага. Наиболее массовая подготовка в сухопутных войсках – это подготовка пехотинца. Не принижая роли, очень важны и беспилотники, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики, кто угодно. Но на сегодняшний день – это пехота", – сказал он.

Предыстория:

Знать больше: "Кто и кого. Что происходит с законом о мобилизации"

Темы: Вооруженные силымобилизация
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