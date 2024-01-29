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Зеленский ждет справедливой мобилизации и чтобы повестки не раздавали на улицах

Елена РощинаПонедельник, 29 января 2024, 10:58
Зеленский ждет справедливой мобилизации и чтобы повестки не раздавали на улицах
Владимир Зеленский дает интервью каналу ARD, скриншот, скриншот

Президент Владимир Зеленский ожидает справедливого закона о мобилизации от военной верхушки, призывая к справедливости для военнообязанных и цифровизации процесса привлечения в армию.

Источник: Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD

Прямая речь: "Только по-справедливости. В вопросе мобилизации важен момент демобилизации. Многие отвоевали много дней. Есть люди, которые 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту нашего государства, как каждый украинец. Благодарности мало от общества, я считаю.

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Надо справедливые ротации, надо давать широкие отпуска. Деньгами все прикрыть нельзя. Хотя заработные платы высокие, но, тем не менее, надо справедливость в этом направлении. 

И так же я ожидаю от военных сегодня закона о справедливой мобилизации или продолжения, или изменения в законе – можно по-разному это называть. В любом случае, я бы хотел, чтобы это был комплексный, справедливый законопроект. Вот и все. Их задача сегодня это сделать.

Никто не говорит, что это популярное решение или непопулярное. Но, мне кажется, важно, чтобы военные подготовили вместе с Министерством обороны подготовили справедливый ответ на этот вопрос". 

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Детали: Зеленский также назвал неправильным, что представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки ходили по улицам и искали мужчин, которые не пришли в "военкоматы".

"Они не должны этого делать. Поэтому я и попросил наших военных и депутатов: когда они будут готовить этот законопроект – чтобы не было шансов ходить по улицам. Есть сегодня возможности применения диджитал-формата и тому подобное. Мы живем во время цифровизации и мы очень цифровизированная страна – нет проблем решить этот вопрос современно", – сказал президент.

По поводу защиты прав и свобод граждан он отметил, что в Украине введено военное положение и поэтому сложно говорить о защите свобод.

Зеленский также сказал, что "у нас 880 тысяч (бойцов), у нас миллионная армия", а еще 30 миллионов граждан или даже больше работают, а 6,5 или 7,5 миллионов украинцев выехали. По мнению президента, все, кто в Украине, защищают Европу и мир на своих рабочих местах.

Напомним: Ранее речь шла о том, чтобы мобилизовать и подготовить еще 500 тысяч военнообязанных в Украине.

Предыстория:

  • 11 января правительство решило отозвать первый законопроект о мобилизации и сразу подготовить новый, ведь многие из наработанных предложений народные депутаты не готовы были поддержать.
  • Омбудсмен Дмитрий Лубинец называл 3 положения первого законопроекта о мобилизации, которые нарушают Конституцию, международные обязательства Украины и права людей: они касались дополнительных полномочий ТЦК проверять документы и ограничивать граждан в пользовании имуществом, а также пригодности к службе людей с инвалидностью 3 группы.
  • При написании нового проекта закона о совершенствовании мобилизации рабочая группа Министерства обороны консультируется с уполномоченным Верховной Рады по правам человека, чтобы учесть замечания, которые есть по этому поводу.
  • По данным УП, в парламенте ожидают увидеть новую версию законопроекта об усовершенствовании мобилизации ориентировочно 6 февраля, а 16 января юристы Минобороны передали свои наработки на изучение главам фракций.
  • По состоянию на 24 января новый проект закона по совершенствованию мобилизации не поступал в Верховную Раду, хотя издание "Цензор" опубликовало якобы предложения из него.

Знать больше: "Кто и кого. Что происходит с законом о мобилизации"

Темы: мобилизацияЗеленскийзаконодательствовойна
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