Руководители ОБСЕ осудили массированные воздушные атаки России против Украины
Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи, министр иностранных дел Мальты Ян Борг и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид осудили массированные воздушные атаки России на Украину.
Источник: совместное заявление руководителей ОБСЕ
Дословно: "Новый год начался так же удручающе, как закончился предыдущий. Смерть и разрушения унесли жизни женщин, мужчин, мальчиков и девочек и разрушили жизненно важную инфраструктуру.
Ежедневно от этого ужасного конфликта страдают гражданские лица. Они никогда не должны были стать жертвами смертоносных атак беспилотников и ракет".
Детали: В заявлении отмечается, что руководители ОБСЕ "самым решительным образом" осуждают "эти продолжающиеся атаки" и призывают "к немедленному прекращению беспощадного насилия, которое не делает ничего, кроме как распространяет замкнутый круг беды и страданий".
"Мы призываем немедленно прекратить эту войну", – добавляют в заявлении.
Что предшествовало: 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.
Предыстория:
- Это уже вторая массированная атака по Украине и столице в частности за последние 5 дней.
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- На второй день после атаки президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли 39 человек. Позже количество жертв этого удара возросло. Только в Киеве погибли 28 человек.
- Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них.
- По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.