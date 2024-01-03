Руководители ОБСЕ осудили массированные воздушные атаки России против Украины

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи, министр иностранных дел Мальты Ян Борг и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид осудили массированные воздушные атаки России на Украину.

Источник: совместное заявление руководителей ОБСЕ

Дословно: "Новый год начался так же удручающе, как закончился предыдущий. Смерть и разрушения унесли жизни женщин, мужчин, мальчиков и девочек и разрушили жизненно важную инфраструктуру.

Реклама:

Ежедневно от этого ужасного конфликта страдают гражданские лица. Они никогда не должны были стать жертвами смертоносных атак беспилотников и ракет".

Детали: В заявлении отмечается, что руководители ОБСЕ "самым решительным образом" осуждают "эти продолжающиеся атаки" и призывают "к немедленному прекращению беспощадного насилия, которое не делает ничего, кроме как распространяет замкнутый круг беды и страданий".

"Мы призываем немедленно прекратить эту войну", – добавляют в заявлении.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.

Предыстория: