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Австрия более 10 раз вызывала посла России из-за войны против Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 12:09
Австрия более 10 раз вызывала посла России из-за войны против Украины
МИД Австрии в Вене, фото из Wikipedia

Австрия осуждает захватническую войну России против Украины и жестокие атаки на гражданскую инфраструктуру, в связи с чем посла Российской Федерации уже 10 раз с 22 февраля 2022 года вызывали в австрийское Министерство иностранных дел.

Источник: МИД Австрии в ответ на массированную атаку на Украину 2 января, цитирует "Европейская правда" агентство "Укринформ

Дословно МИД: "Австрия неоднократно занимала четкую позицию и осуждала незаконную, неоправданную и неспровоцированную российскую захватническую войну против Украины на всех политических уровнях, последний раз – 29 декабря. Это касается, в частности, жестоких атак на гражданскую инфраструктуру с многочисленными жертвами.

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Австрия будет продолжать решительно отстаивать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины столько, сколько потребуется.

Учитывая это, с 22 февраля 2022 года российский посол был вызван уже более 10 раз. Мы, конечно, оставляем за собой право на дальнейшие вызовы (посла для выражения протеста – ред.)".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.
  • Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.

Темы: АвстрияРосcиявойнаУкраина
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