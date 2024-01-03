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Россияне ударили по Херсонщине: убили гражданского

Ирина БалачукСреда, 3 января 2024, 12:44
Россияне ударили по Херсонщине: убили гражданского
Фото ГСЧС

Российские оккупанты обстреляли село Садовое Херсонской области, в результате чего погиб местный житель.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Российская армия убила пожилого мужчину в селе Садовое. Около 11:10 оккупационные войска ударили по населенному пункту из артиллерии. Один из снарядов попал в жилой дом. Под завалами дома погиб местный житель".

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Детали: Тело мужчины из-под уничтоженного дома достали спасатели.

По словам Мрочко, всего с момента деоккупации правого берега Херсонщины россияне убили около 230 мирных жителей и более 900 ранили.

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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