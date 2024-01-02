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Оккупанты пытались выбить украинские войска с Херсонщины − Генштаб

Ирина БалачукВторник, 2 января 2024, 08:29
Оккупанты пытались выбить украинские войска с Херсонщины − Генштаб
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские захватчики не оставляют попыток выбить украинские подразделения с левобережья Херсонской области, также пытались прорвать оборону в районе Авдеевки.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 января в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. В общем враг нанес 1 ракетный и 113 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам". 

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Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 19 безуспешных штурмовых действий.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где россияне безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

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На Бахмутском направлении украинские воины отбили 10 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника неподалеку Роботино Запорожской области.

Генштаб сообщает, что Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны и пункта управления россиян.

Темы: Херсонская областьДонецкая областьвойнаГенштаб
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