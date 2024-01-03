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Экс-руководитель пыточной "Изоляция" получил 15 лет заключения

Алена МазуренкоСреда, 3 января 2024, 12:48
Экс-руководитель пыточной Изоляция получил 15 лет заключения
фото: адвокат потерпевшего, журналиста Станислава Асеева Олег Горбачев в Facebook

Шевченковский районный суд Киева назначил наказание в 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества бывшему руководителю тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому ("Палычу").

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: Суд постановил признать виновным и назначить Куликовскому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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Начало исполнения приговора будут считать с 9 ноября 2021 года, когда его взяли под стражу.

Блогер и журналист Станислав Асеев, который долгое время пробыл в плену в "Изоляции", рассказывал, что во время заключения кроме пыток пленные подвергались жестокому избиению и даже насилию со стороны Куликовского в частности.

По его словам, крики людей Куликовский приказывал заглушать советскими песнями, которые пели сами заключенные.

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Знать больше: Страх и смерть в "Изоляции". Как пытают людей в подвалах Донецка

Предыстория:

  • Бывшего боевика террористической организации "ДНР", руководителя незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция" задержали в Киеве контрразведчики СБУ. Суд арестовал его.
  • В октябре 2020 года боевику было заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск. Оперативники и следователи полиции получили доказательства преступлений "Палыча". Он лично и его сообщники проводили допросы пленных с применением пыток: пытали электротоком, насиловали, ломали кости, имитировали расстрелы и захоронения заживо с забиванием гвоздей в гроб.

Темы: коллаборантывоенные преступлениятерроризмДонбасс
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