Экс-руководитель пыточной "Изоляция" получил 15 лет заключения

Шевченковский районный суд Киева назначил наказание в 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества бывшему руководителю тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому ("Палычу").

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: Суд постановил признать виновным и назначить Куликовскому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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Начало исполнения приговора будут считать с 9 ноября 2021 года, когда его взяли под стражу.

Блогер и журналист Станислав Асеев, который долгое время пробыл в плену в "Изоляции", рассказывал, что во время заключения кроме пыток пленные подвергались жестокому избиению и даже насилию со стороны Куликовского в частности.

По его словам, крики людей Куликовский приказывал заглушать советскими песнями, которые пели сами заключенные.

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