Экс-руководитель пыточной "Изоляция" получил 15 лет заключения
Шевченковский районный суд Киева назначил наказание в 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества бывшему руководителю тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому ("Палычу").
Источник: "Суспільне" из зала суда
Детали: Суд постановил признать виновным и назначить Куликовскому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Начало исполнения приговора будут считать с 9 ноября 2021 года, когда его взяли под стражу.
Блогер и журналист Станислав Асеев, который долгое время пробыл в плену в "Изоляции", рассказывал, что во время заключения кроме пыток пленные подвергались жестокому избиению и даже насилию со стороны Куликовского в частности.
По его словам, крики людей Куликовский приказывал заглушать советскими песнями, которые пели сами заключенные.
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Предыстория:
- Бывшего боевика террористической организации "ДНР", руководителя незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция" задержали в Киеве контрразведчики СБУ. Суд арестовал его.
- В октябре 2020 года боевику было заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск. Оперативники и следователи полиции получили доказательства преступлений "Палыча". Он лично и его сообщники проводили допросы пленных с применением пыток: пытали электротоком, насиловали, ломали кости, имитировали расстрелы и захоронения заживо с забиванием гвоздей в гроб.