"Квартал 95" извинился за переселенку "сіСькадовська": сценку пообещали удалить

"1+1 media" заявила, что номер из программы "Новогодний вечерний квартал", в котором высмеивается украинский язык переселенки из Скадовска, не будет опубликован на ютуб-каналах "1+1 media". Полный выпуск "Новогоднего квартала" перемонтируют и обнародуют на платформах канала без этого номера.

Источник: пресс-служба канала в ответ на запрос "Детектора медиа"

Дословно: "Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев. В выпусках "Вечернего квартала" команда шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, ведь это один из законов юмора. Это был именно такой случай".

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Детали: В то же время на момент публикации этой новости видео номера о переселенке из Скадовска все еще доступно на ютуб-канале "Студия Квартал 95 Online", а из видеозаписи всего концерта эта сценка еще не удалена.

Пресс-служба также предоставила комментарий от студии "Квартал 95". Юмористы заверили, что уважают всех скадовцев и вообще переселенцев с временно оккупированных территорий. А также отметили, что своим номером хотели "показать, что не страшно делать даже грубые ошибки при переходе с русского на украинский, более стыдно - продолжать говорить на языке врага".

Дословно полный текст заявления "Вечернего квартала": "Дорогие скадовцы и все зрители, кого мог обидеть номер о девушке, которая говорит на украинском языке с ошибками, из новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить ваши чувства. Мы любим и уважаем всех скадовцев и всех украинцев, которые ждут возвращения домой на оккупированных территориях. Мы уважаем всех, кто не забывает украинский язык, находясь во временной оккупации, и тех, кто прилагает усилия для перехода на украинский язык на свободной земле. Мы ценим каждого и с нетерпением ждем вашего возвращения домой, прилагая максимум усилий для освобождения всей украинской территории.

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В выпусках "Вечернего квартала" мы шутим над собой, над собственными недостатками и, конечно, иногда гиперболизируем. Это был именно такой случай. Мы хотели показать, что никогда не поздно учиться говорить на украинском, даже если ты до этого на нем не разговаривал. Некоторые люди до сих пор не переходят на украинский, потому что боятся ошибок. Лучший способ преодолеть страх - посмеяться над ним. В этом номере мы гиперболизировали ситуацию. Чтобы, наоборот, показать, что не страшно делать даже грубые ошибки при переходе с русского на украинский, более стыдно - продолжать говорить на языке врага. И об этом актеры несколько раз подчеркивают в самом номере.

Но никоим образом этим номером мы не имели целью никого обидеть. И если этот номер задел чьи-то чувства, мы приносим свои извинения. Раздувание "зрады" на ровном месте играет на руку врагу, и распространением этой измены вы даете кацапским СМИ очередной повод.

Объединяемся в это сложное время и не дадим врагу посеять раздор среди украинцев".

Что предшествовало: В рамках "Новогоднего вечернего квартала" 31 декабря в эфире канала "1+1 Украина" вышла сценка, которая изображает переселенку из оккупированного россиянами Скадовска на Херсонщине, которая переехала в Закарпатье и, стесняясь, пытается разговаривать на украинском, при этом сильно искажая слова, придавая им "смешное" звучание.

Женщина объясняет, что до сих пор не общалась на украинском, потому что она "сиська довська" (из Скадовска), "разговорювала на русском языке", а украинский разве что в школе "вырчала / волчара" (изучала), но уже все слова "позаблювала" (позабыла), поэтому не хочет "коверкать родной язык".

Городской голова Скадовска Александр Яковлев записал видео с возмущением в ответ на шутку от студии "Квартал 95" и призвал извиниться.

Ситуация также вызвала бурную реакцию общественности.