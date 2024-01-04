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Спецслужбы Украины и Молдовы разоблачили "дельцов", вывозивших уклонистов через Приднестровье

Катерина ТищенкоЧетверг, 4 января 2024, 11:39
Спецслужбы Украины и Молдовы разоблачили дельцов, вывозивших уклонистов через Приднестровье
задержание участников схемы, скриншот видео СБУ

СБУ, Нацполиция Украины и спецслужба Молдовы обезвредили международную преступную группировку, которая вывозила уклонистов в непризнанное Приднестровье, а дальше в Молдову.

Источник: Служба безопасности Украины

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Дословно: "Фигуранты незаконно переправляли украинских граждан призывного возраста за пределы нашего государства. Маршрут нелегального "трафика" пролегал с территории Одесской области до самопровозглашенного Приднестровья, а дальше на территорию Молдовы.

Стоимость одного "билета на побег" составляла до 5 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности выезда.

Злоумышленники подвозили своих "клиентов" к границе с непризнанным Приднестровьем, а дальше проводили их лесными тропами вне контрольно-пропускных пунктов".

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Детали: В результате совместной спецоперации правоохранители задержали в Молдове двух участников банды во время сопровождения ими группы уклонистов. Еще двух фигурантов разоблачили в Одессе, когда они готовили к отправке за границу новую партию потенциальных призывников.

По данным следствия, преступную группировку организовали двое жителей непризнанного Приднестровья, которые имеют украинские и молдавские паспорта, а также находятся в поле зрения российских спецслужб. К созданию канала нелегальной миграции они привлекли сообщников из Молдовы и Украины.

Чтобы найти "клиентов", фигуранты создали несколько "специализированных" Телеграмм-каналов, где за деньги предлагали свое содействие в бегстве от мобилизации в нашем государстве.

Для конспирации незаконных доходов участники банды требовали от уклонистов "рассчитываться за услуги" через собственные криптокошельки.

На основании материалов совместного расследования всем участникам группировки планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В частности, заочное подозрение готовят двум организаторам "схемы", которые сейчас скрываются на территории так называемой "ПМР".

Темы: СБУМолдоваПриднестровье
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