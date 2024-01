В НАТО назвали дату чрезвычайного заседания из-за массированных ударов РФ

10 января по инициативе генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов после российских массированных воздушных атак, которые произошли в новогодний период.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост представителя Альянса Дилана Уайта в Twitter (Х)

#NATO Secretary General @jensstoltenberg will convene a meeting of the NATO-#Ukraine Council on Wednesday 10 January at ambassadorial level on Ukraine’s 🇺🇦 request following recent Russian missile & drone attacks. pic.twitter.com/AYKHTgcxgW

