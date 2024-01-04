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В НАТО назвали дату чрезвычайного заседания из-за массированных ударов РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 4 января 2024, 12:39
В НАТО назвали дату чрезвычайного заседания из-за массированных ударов РФ
логотип НАТО, фото Getty Images

10 января по инициативе генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов после российских массированных воздушных атак, которые произошли в новогодний период.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост представителя Альянса Дилана Уайта в Twitter (Х)

Детали: По сообщению представителя в Twitter (Х), Столтенберг созывает заседание Совета НАТО-Украина на уровне послов на среду, 10 января.

Оно пройдет по просьбе Украины после недавних российских ракетных атак и атак беспилотников.

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Что предшествовало: Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что одной из ключевых тем встречи станет усиление противовоздушной обороны Украины.

Кулеба после массированной ракетной атаки РФ 2 января заявил, что ждет реакции и решительных мер западных стран.

В НАТО заявили, что продолжат поддерживать Украину и будут защищать "каждый сантиметр Польши", в ответ на последние массированные ракетные обстрелы РФ целей в Украине.

Темы: НАТОвойна
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