Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание из-за массированных ударов РФ
Среда, 3 января 2024, 18:15
Совет Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание в ответ на массированные ракетные удары РФ по украинским городам.
Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter (X), "Европейская правда"
Детали: По его словам, НАТО поддержало запрос Украины на проведение соответствующего заседания.
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Прямая речь: "Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины. Важный сигнал евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора".
Что предшествовало:
- Президент Владимир Зеленский в разговоре премьер-министром Великобритании Риши Сунаком сообщил, что в течение последних пяти дней враг выпустил по территории Украины не менее 500 ракет и ударных дронов.
- Напомним, Кулеба после массированной ракетной атаки РФ 2 января заявил, что ждет реакции и решительных мер западных стран.
- Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.
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