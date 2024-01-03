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Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание из-за массированных ударов РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 18:15
Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание из-за массированных ударов РФ
ФОТО: МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Совет Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание в ответ на массированные ракетные удары РФ по украинским городам.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter (X), "Европейская правда"

Детали: По его словам, НАТО поддержало запрос Украины на проведение соответствующего заседания.

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Прямая речь: "Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины. Важный сигнал евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора".

Что предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский в разговоре премьер-министром Великобритании Риши Сунаком сообщил, что в течение последних пяти дней враг выпустил по территории Украины не менее 500 ракет и ударных дронов.
  • Напомним, Кулеба после массированной ракетной атаки РФ 2 января заявил, что ждет реакции и решительных мер западных стран.
  • Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.

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Темы: НАТОракетный удар
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