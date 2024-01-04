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После нападения РФ на Украину 82 белоруса получили тюремные сроки за антивоенную позицию

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 января 2024, 13:01
После нападения РФ на Украину 82 белоруса получили тюремные сроки за антивоенную позицию
иллюстрация - "Вясна"

По меньшей мере 1645 белорусских мужчин и женщин были задержаны за выражение антивоенной позиции после вторжения России в Украину, 82 из них были осуждены по уголовным делам на срок от 1 до 23 лет.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: По данным правозащитников, в Беларуси насчитывается 13 осужденных за диверсии на железной дороге в общей сложности на 199,5 лет неволи.

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За передачу фото и видео российской военной техники в СМИ осуждены не менее 35 человек, за намерение воевать на стороне Украины осуждены 13 человек.

Не менее 26 человек подверглись преследованиям за публичное осуждение российской агрессии, донаты белорусским добровольцам и поддержку Украины.

В Беларуси преследуют за открытую поддержку Украины и подвергают административному аресту. 

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Беларусов в частности задерживают за: поддержку Украины в комментариях, лозунг "Слава Украине!", флаг Украины на аватаре в соцсетях, исполнение украинского гимна в караоке, старые фото с украинским флагом, надписи "Нет войне!", возложение цветов к украинскому посольству, желто-синие ленточки.

Темы: Беларусьправа человекавойна
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