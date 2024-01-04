Reuters: в Багдаде США ликвидировали лидера проиранских боевиков

Военные США нанесли удар по иракской столице Багдаду, в результате которого был ликвидирован лидер проиранского шиитского движения "Ан-Нуджаба".

Источник: Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника агентства, удар был нанесен по автомобилю с намерением убить лидера боевиков, что и было сделано.

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Имя ликвидированного командира не называют, однако США считают его причастным к недавним нападениям на американский контингент.

Источники в иракской полиции и свидетели сообщили, что беспилотник выпустил по меньшей мере две ракеты на востоке Багдада по объекту, который использовался боевиками "Ан-Нуджаба".

Агентство со ссылкой на источники в полиции и среди боевиков сообщило, что ракеты попали в автомобиль на территории штаба "Ан-Нуджаба".

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В результате удара погибли четыре человека, в том числе местный командир группировки и один из его помощников.

В конце декабря американские силы нанесли авиаудары по многочисленным объектам, используемым террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками в Ираке.

Напомним, 24 ноября ракеты и боевые беспилотники четыре раза атаковали американские силы в Ираке и Сирии, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.

На фоне атак против американских войск США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.