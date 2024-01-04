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Министр внутренних дел выступает за регулирование использования трофейного оружия

Татьяна ОлейникЧетверг, 4 января 2024, 20:59
Министр внутренних дел выступает за регулирование использования трофейного оружия
министр внутренних дел Игорь Клименко. фото - УП

Министерство внутренних дел ожидает от парламента принятия закона, который урегулирует оборот и использование трофейного оружия во время действия военного положения.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Единым новостям", передает Укринформ

Прямая речь: "Мы ждем от парламента принятия закона о трофейном оружии. Мы хотим разрешить его легально использовать и хранить во время действия военного положения, но после окончания войны это оружие должно быть возвращено в военные формирования или Нацполиции".

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Детали: По словам Клименко, точная цифра оружия, которое на руках, неизвестно, но, по оценкам международных партнеров, речь может идти о 3 млн единиц оружия.

Темы: КлименкооружиеМВД
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