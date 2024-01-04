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Зеленский поговорил с премьером Италии, которая председательствует в G7 в 2024 году

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 4 января 2024, 21:53
Зеленский поговорил с премьером Италии, которая председательствует в G7 в 2024 году
ЗЕЛЕНСКИЙ И МЕЛОНИ, GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский 4 января сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, чье государство в этом году председательствует в "Группе семи".

Источник: Зеленский в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: Глава государства поблагодарил Италию за поддержку Киева, сообщил о ситуации на фронте и последних массированных ракетных обстрелах Россией Украины.

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По словам Зеленского, Мелони подтвердила готовность продолжать помощь с усилением украинской противовоздушной обороны. Стороны также обсудили возможность совместного оборонного производства.

Отдельно лидеры упомянули о подготовке встречи советников по "формуле мира", которая состоится в Давосе через несколько недель и поручили активизировать двустороннюю работу по безопасности обязательств для Украины.

Зеленский также отметил поддержку Италией Украины на уровне "Группы семи" и в Европейском Союзе.

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"Обсудили с Джорджей и вопросы финансовой и политической поддержки Украины Евросоюзом. Италия с нами в этом, и это придает уверенности не только Украине, но и всем, кто хочет, чтобы наша Европа выстояла против российских ударов", – подытожил президент.

Напомним: 

  • С 1 января Италия начала председательство в G7, сменив в этой роли Японию.
  • В состав "Группы семи" входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония, а также ЕС как объединение. Россию выгнали из этого формата после оккупации Крыма в 2014 году.

Темы: ЗеленскийИталияG7
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