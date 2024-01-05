Силы обороны уничтожили еще 790 оккупантов, 30 артсистем и 9 танков – Генштаб
Пятница, 5 января 2024, 07:56
За минувшие сутки в захватнической войне против Украины россияне потеряли 790 своих военных, а также 30 артиллерийских систем, 9 танков, 14 боевых бронированных машин, 18 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 363070 (+790) человек
- танков – 6011 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 11142 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 8604 (+30) ед,
- РСЗО – 949 (+2) ед,
- средства ПВО – 631 (+1) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18),
- крылатые ракеты – 1786 (+1),
- корабли / катера – 23 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 11463 (+40) ед,
- специальная техника – 1313 (+9)
Данные уточняются.