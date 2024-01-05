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Силы обороны уничтожили еще 790 оккупантов, 30 артсистем и 9 танков – Генштаб

Катерина ТищенкоПятница, 5 января 2024, 07:56
Силы обороны уничтожили еще 790 оккупантов, 30 артсистем и 9 танков – Генштаб
украинские военные, фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки в захватнической войне против Украины россияне потеряли 790 своих военных, а также 30 артиллерийских систем, 9 танков, 14 боевых бронированных машин, 18 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 363070 (+790) человек
  • танков – 6011 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 11142 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 8604 (+30) ед,
  • РСЗО – 949 (+2) ед,
  • средства ПВО – 631 (+1) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18),
  • крылатые ракеты – 1786 (+1),
  • корабли / катера – 23 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11463 (+40) ед,
  • специальная техника – 1313 (+9)
 

Данные уточняются.

Темы: войнаРосcия
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