Силы обороны уничтожили еще 790 оккупантов, 30 артсистем и 9 танков – Генштаб

За минувшие сутки в захватнической войне против Украины россияне потеряли 790 своих военных, а также 30 артиллерийских систем, 9 танков, 14 боевых бронированных машин, 18 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 363070 (+790) человек

танков – 6011 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 11142 (+14) ед,

артиллерийских систем – 8604 (+30) ед,

РСЗО – 949 (+2) ед,

средства ПВО – 631 (+1) ед,

самолетов – 329 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18),

крылатые ракеты – 1786 (+1),

корабли / катера – 23 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 11463 (+40) ед,

специальная техника – 1313 (+9)

Данные уточняются.