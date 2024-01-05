В Белом доме назвали приоритетное оружие в будущей помощи Украине

В Белом доме назвали усиление противовоздушной обороны Украины приоритетом в будущих пакетах военной помощи, которую США готовы предоставлять Киеву.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, в перечне вооружений, на который Белый дом хочет получить дополнительное финансирование от Конгресса, США считают приоритетными средства ПВО.

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"Противовоздушная оборона была бы первой в этом списке", – отметил Кирби.

Он указал, что самым эффективным ответом на ужасное насилие России против украинского народа является продолжение предоставления Киеву жизненно необходимых средств ПВО и других видов военного оборудования.

"Для этого нам нужно, чтобы Конгресс без промедлений одобрил наш запрос на дополнительное финансирование для Украины", – добавил представитель администрации президента США.

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Что предшествовало: Ранее в Белом доме заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Перед этим президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

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