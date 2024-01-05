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Книга журналиста Time: В ОП в первый год войны подозревали Залужного в жажде власти

Катерина ТищенкоПятница, 5 января 2024, 10:39
Книга журналиста Time: В ОП в первый год войны подозревали Залужного в жажде власти
Валерий Залужный, фото Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил журналисту "Time" Саймону Шустеру, что президенту Владимиру Зеленскому не нужно слишком глубоко разбираться в военном деле, в то же время в Офисе президента в первый год полномасштабной войны подозревали генерала в жажде власти.

Источник: отрывки из книги американского журналиста Шустера о Зеленском, опубликованные изданием The Telegraph

Дословно отрывок: "Во время моего собственного разговора с генералом он дал понять, что политики и генералы – неудобные партнеры. Их отношения были лучшими, когда Зеленский пытался убедить союзников предоставить оружие.

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"Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", – сказал Залужный".

Детали: Шустер пишет, что президент и его команда позволили журналисту проводить на Банковой много времени в течение первого года полномасштабного вторжения.

Он отмечает, что если с начала войны Зеленский считался украинским героем, то впоследствии фан-страницы, посвященные Залужному, имели сотни тысяч подписчиков, заголовки газет называли его Железным генералом, люди печатали его изображение на футболках, а некоторые чиновники в Офисе президента подозревали генерала в жажде власти.

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В то же время, пишет Шустер, по мере того, как россияне отступали, Зеленский становился все более уверенным в себе. Он сформировал собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре разрыв углубился.

Юрий Тира, которого Шустер называет давним другом президента, узнал об этом расколе от военных, с которыми встречался во время доставки грузов на фронт. "Меня там постоянно спрашивают: ты с президентом или с Залужным? Или с одним, или с другим", - сказал он.

По словам Тиры, генерал пользовался там таким уровнем восхищения, которого не мог бы достичь ни один политик, и Офис президента мало что мог сделать.

Предыстория:

  • В октябре 2023 года американский журнал Time опубликовал статью Саймона Шустера о проблемах, с которыми сталкивается президент Владимир Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте и международной поддержки и заканчивая борьбой с коррупцией.
  • Ссылаясь на членов окружения президента, Шустер отмечает, что после последнего визита в США Зеленский чувствует себя "взбешенным". Автор написал, что некоторые из окружения Зеленского убеждены, что президент "обманывает себя". "У нас нет вариантов. Мы не выиграем. Но попробуйте ему это сказать", – сказал неназванный представитель автору материала.
  • Позже Шустер сообщил, что для своей статьи в журнале Time, вызвавшей общественный резонанс, он общался только с нынешними советниками Зеленского.

Темы: ЗеленскийЗалужныйСМИ
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