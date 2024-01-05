Книга журналиста Time: В ОП в первый год войны подозревали Залужного в жажде власти
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил журналисту "Time" Саймону Шустеру, что президенту Владимиру Зеленскому не нужно слишком глубоко разбираться в военном деле, в то же время в Офисе президента в первый год полномасштабной войны подозревали генерала в жажде власти.
Источник: отрывки из книги американского журналиста Шустера о Зеленском, опубликованные изданием The Telegraph
Дословно отрывок: "Во время моего собственного разговора с генералом он дал понять, что политики и генералы – неудобные партнеры. Их отношения были лучшими, когда Зеленский пытался убедить союзников предоставить оружие.
"Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", – сказал Залужный".
Детали: Шустер пишет, что президент и его команда позволили журналисту проводить на Банковой много времени в течение первого года полномасштабного вторжения.
Он отмечает, что если с начала войны Зеленский считался украинским героем, то впоследствии фан-страницы, посвященные Залужному, имели сотни тысяч подписчиков, заголовки газет называли его Железным генералом, люди печатали его изображение на футболках, а некоторые чиновники в Офисе президента подозревали генерала в жажде власти.
В то же время, пишет Шустер, по мере того, как россияне отступали, Зеленский становился все более уверенным в себе. Он сформировал собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре разрыв углубился.
Юрий Тира, которого Шустер называет давним другом президента, узнал об этом расколе от военных, с которыми встречался во время доставки грузов на фронт. "Меня там постоянно спрашивают: ты с президентом или с Залужным? Или с одним, или с другим", - сказал он.
По словам Тиры, генерал пользовался там таким уровнем восхищения, которого не мог бы достичь ни один политик, и Офис президента мало что мог сделать.
Предыстория:
- В октябре 2023 года американский журнал Time опубликовал статью Саймона Шустера о проблемах, с которыми сталкивается президент Владимир Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте и международной поддержки и заканчивая борьбой с коррупцией.
- Ссылаясь на членов окружения президента, Шустер отмечает, что после последнего визита в США Зеленский чувствует себя "взбешенным". Автор написал, что некоторые из окружения Зеленского убеждены, что президент "обманывает себя". "У нас нет вариантов. Мы не выиграем. Но попробуйте ему это сказать", – сказал неназванный представитель автору материала.
- Позже Шустер сообщил, что для своей статьи в журнале Time, вызвавшей общественный резонанс, он общался только с нынешними советниками Зеленского.