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Украинские разведчики провели спецоперацию в Белгородской области: враг понес потери

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 января 2024, 14:11
Украинские разведчики провели спецоперацию в Белгородской области: враг понес потери
Скрин из видео ГУР

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины совершили рейд в Белгородскую область России, нанеся врагу потери.

Источник: ГУР

Детали: ГУР сообщает, что получила разведданные о плане высшего руководства армии РФ провести проверку на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области из-за недовольства и жалоб тамошнего личного состава плохими условиями службы. Перед приездом "ревизоров" из Москвы рядовые захватчики стали проводить активные инженерные работы.

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Дословно: "Чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназовцы ГУР МО Украины спланировали и осуществили спецоперацию.

Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт.

В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери".

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Больше деталей: Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется.

Темы: разведкаРосcия
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