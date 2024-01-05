Министр обороны Британии: Путин вынужден с протянутой рукой идти к КНДР

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на информацию о том, что Россия уже использовала северокорейские баллистические ракеты в войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение британского министра в Twitter (X)

Детали: "Мир отвернулся от России, заставив Путина пойти на унижение и пойти с протянутой рукой в Северную Корею, чтобы продолжить свое незаконное вторжение", - отметил Шаппс.

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По его словам, обратившись за помощью к КНДР, Россия нарушила многочисленные резолюции СБ ООН и "поставила под угрозу безопасность еще одного региона мира".

"Это должно прекратиться немедленно. Вместе с нашими партнерами мы обеспечим, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку России", – подчеркнул глава британского Минобороны.

Накануне в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Северная Корея передала России определенную партию баллистических ракет и пусковых установок к ним, которые уже были применены для ударов по Украине.

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По словам представителя Белого дома Джона Кирби, 30 декабря 2023 года российские силы запустили по крайней мере одну северокорейскую баллистическую ракету по Украине. "Она, судя по всему, попала в открытое поле в Запорожской области", – отметил Кирби.

В то же время в командовании украинских Воздушных сил пока не располагают информацией об использовании Россией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.