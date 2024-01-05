ССО призвали огонь HIMARS на российские САУ "Нона-С"

Силы обороны уничтожили на Запорожском направлении две самоходные артиллерийские установки "Нона-С" российских оккупантов.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что во время разведывательных действий на Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили две самоходных артиллерийских установки 2С9 "Нона-С" противника.

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Операторы ССО навели на вражеские цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. Сообщается, что благодаря четкой корректировке огневыми поражениями уничтожены обе САУ.

Справка: САУ "Нона-С" предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя, ее основное оружие - миномет-пушка калибра 120 мм.