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Залужный обсудил с Каволи дальнейшие действия россиян и отметил усиление ПВО

Татьяна ОлейникПятница, 5 января 2024, 20:06
Залужный обсудил с Каволи дальнейшие действия россиян и отметил усиление ПВО
Коллаж - Facebook Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи возможны дальнейшие действия российской армии.

Источник: Главнокомандующий ВСУ в Facebook

Прямая речь: "Рассказал о ситуации на фронте. Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой. Вооруженные Силы Украины продолжают ведение оборонных операций, концентрируются на отражении атак противника и нанесении ему максимальных потерь в живой силе и технике.

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С генералом Каволи подробно обсудили возможные действия противника, которые ожидаются в ближайшие недели и месяцы".

Детали: Отдельно командующие остановились на противодействии массированным ракетным ударам и необходимости усиления системы украинской противовоздушной обороны.

Темы: Залужныйпомощь Украинебоевые действия
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