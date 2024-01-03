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Запрет на алмазы из России: ЕС ввел санкции против алмазодобывающего гиганта "Алроса"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 11:51
Запрет на алмазы из России: ЕС ввел санкции против алмазодобывающего гиганта Алроса
Фото: Getty Images

Совет ЕС 3 января внес в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта, компанию "Алроса", на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов, и ее генерального директора Павла Мариничева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайте Совета ЕС в среду.

Детали: В Совете ЕС объяснили, что "Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, которая принадлежит российскому государству и на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов.

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Компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающей значительные доходы правительства Российской Федерации.

Что предшествовало:

  • Это решение дополняет запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций ЕС, принятый 18 декабря 2023 года в связи с агрессивной войной России против Украины.
  • Запрет на российские алмазы является частью усилий G7, цель которого – лишить Россию важного источника доходов от торговли алмазами.
  • В целом ограничительные меры ЕС в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сейчас применяются почти к 1 950 физическим и юридическим лицам.

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Темы: санкцииЕСРосcия
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