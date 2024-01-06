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Свитолина вышла в финал своего первого турнира WTA в году

Роман ПетренкоСуббота, 6 января 2024, 10:37
Свитолина вышла в финал своего первого турнира WTA в году
скриншот

Украинка Элина Свитолина вышла в финал хардового турнира WTA 250 в новозеландском Окленде - в полуфинале соревнований украинская теннисистка одолела китаянку Сию Ван.

Источник: "Суспільне спорт"

Детали: Турнир в Окленде является для Свитолиной первым за четыре месяца. Она досрочно завершила прошлый сезон после US Open-2023, чтобы восстановиться от травмы стопы.

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Соперницей Свитолиной за выход в финал стала 71-я ракетка мира Сию Ван из Китая. Теннисистки впервые встретились в очном матче.

Игра продолжалась 2 часа и 11 минут. Свитолина выполнила шесть эйсов, выиграла 65% очков на первой подаче и реализовала четыре брейкпойнта из десяти.

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Другая украинка, Людмила Киченок, выиграла первый парный турнир WTA в новом сезоне. Украинка торжествовала в австралийском Брисбене в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.

Это ее первый парный титул с октября 2022 года, когда одержала победу на турнире WTA250 в Таллинне в паре с сестрой Надеждой.

Темы: спортукраинцы
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