ISW проанализировал, как Кремль отбирал семьи погибших оккупантов на рождественскую встречу с Путиным

Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали отбор семей погибших российских военных, присутствующих на рождественской встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, отметив, что такие отборы являются стандартной практикой Кремля.

Источник: ISW

Детали: Президент России Путин продолжил демонстрировать "опеку" российскими военнослужащими и их семьями накануне президентских выборов в марте 2024 года во время встречи с членами семей погибших российских военнослужащих, которая состоялась 6 января.

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Путин встретился с членами семей российских военнослужащих, погибших в Украине, в своей резиденции в Ново-Огарево, чтобы отпраздновать православное Рождество.

Он подчеркнул "героизм погибших российских военнослужащих", которые "защищали интересы (России - ред.)".

Аналитики отмечают, что российский диктатор неоднократно подтверждал поддержку российского правительства семьям российских военнослужащих и делегировал ответственность за постоянную поддержку этих семей российским чиновникам на всех уровнях по всей России.

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Недавно Путин посетил подобные мероприятия, во время которых он изображал из себя "милосердного лидера", заботящегося о благополучии российских военнослужащих, и продемонстрировал свою способность удовлетворять просьбы военнослужащих и решать их проблемы.

Эксперты указывают: вероятно, Путин использует эти периодические, широко разрекламированные встречи как часть своей предвыборной кампании, поскольку российские военнослужащие и члены их семей составляют значительный электорат, и их публичная поддержка Путина является жизненно важной для Кремля, поскольку она дает ему возможность представить российское общество, которое в значительной степени поддерживает войну в Украине.

Кроме того, отмечают в обзоре, похоже, что Кремль тщательно отбирает семьи, посетившие встречу с Путиным, чтобы минимизировать риск того, что они могут сказать или спросить о неудобных вещах.

Также специалисты напоминают, что Кремль продемонстрировал "чувствительность" к недавним публичным жалобам членов семей российских военнослужащих и продолжает свои усилия по цензурированию этих жалоб в публичном пространстве.

Российское издание "Агентство новостей" заявило 7 января, что на встрече присутствовали родственники пяти погибших российских военнослужащих, и что многие из этих родственников имеют связи с российским правительством и военными.

Агентство "Новости" сообщило, что среди присутствующих была вдова бывшего военнослужащего Росгвардии, которая сейчас является председателем "Комитета семей воинов Отечества" в Балашихе и советником главы Балашихи; вдова российского военнослужащего, которая сейчас работает главой Тамбовского отделения созданного Кремлем "Фонда защитников Отечества"; члены семьи бывшего настоятеля храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения РФ, который ранее участвовал в конфликтах в Чечне и Сирии и был известен как "десантный священник".

"Агентство "Новости" сообщило, что все пятеро погибших военнослужащих, семьи которых присутствовали на встрече, посмертно получили награды Героя России и ордена Мужества, а двое из присутствующих детей также присутствовали на мероприятии с участием Путина 4 ноября в Москве.

Аналитики отмечают: практика Кремля тщательно отбирать тех, кто посещает публичные мероприятия с Путиным, а иногда одни и те же лица появляются на нескольких мероприятиях, кажется, является стандартной.

Ключевые выводы ISW за 7 января: