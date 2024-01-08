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ISW проанализировал, как Кремль отбирал семьи погибших оккупантов на рождественскую встречу с Путиным

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 января 2024, 03:42
ISW проанализировал, как Кремль отбирал семьи погибших оккупантов на рождественскую встречу с Путиным
встреча Путина с семьями погибших оккупантов, фото Кремля

Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали отбор семей погибших российских военных, присутствующих на рождественской встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, отметив, что такие отборы являются стандартной практикой Кремля.

Источник: ISW

Детали: Президент России Путин продолжил демонстрировать "опеку" российскими военнослужащими и их семьями накануне президентских выборов в марте 2024 года во время встречи с членами семей погибших российских военнослужащих, которая состоялась 6 января.

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Путин встретился с членами семей российских военнослужащих, погибших в Украине, в своей резиденции в Ново-Огарево, чтобы отпраздновать православное Рождество.

Он подчеркнул "героизм погибших российских военнослужащих", которые "защищали интересы (России - ред.)".

Аналитики отмечают, что российский диктатор неоднократно подтверждал поддержку российского правительства семьям российских военнослужащих и делегировал ответственность за постоянную поддержку этих семей российским чиновникам на всех уровнях по всей России.

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Недавно Путин посетил подобные мероприятия, во время которых он изображал из себя "милосердного лидера", заботящегося о благополучии российских военнослужащих, и продемонстрировал свою способность удовлетворять просьбы военнослужащих и решать их проблемы.

Эксперты указывают: вероятно, Путин использует эти периодические, широко разрекламированные встречи как часть своей предвыборной кампании, поскольку российские военнослужащие и члены их семей составляют значительный электорат, и их публичная поддержка Путина является жизненно важной для Кремля, поскольку она дает ему возможность представить российское общество, которое в значительной степени поддерживает войну в Украине.

Кроме того, отмечают в обзоре, похоже, что Кремль тщательно отбирает семьи, посетившие встречу с Путиным, чтобы минимизировать риск того, что они могут сказать или спросить о неудобных вещах.

Также специалисты напоминают, что Кремль продемонстрировал "чувствительность" к недавним публичным жалобам членов семей российских военнослужащих и продолжает свои усилия по цензурированию этих жалоб в публичном пространстве.

Российское издание "Агентство новостей" заявило 7 января, что на встрече присутствовали родственники пяти погибших российских военнослужащих, и что многие из этих родственников имеют связи с российским правительством и военными.

Агентство "Новости" сообщило, что среди присутствующих была вдова бывшего военнослужащего Росгвардии, которая сейчас является председателем "Комитета семей воинов Отечества" в Балашихе и советником главы Балашихи; вдова российского военнослужащего, которая сейчас работает главой Тамбовского отделения созданного Кремлем "Фонда защитников Отечества"; члены семьи бывшего настоятеля храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения РФ, который ранее участвовал в конфликтах в Чечне и Сирии и был известен как "десантный священник".

"Агентство "Новости" сообщило, что все пятеро погибших военнослужащих, семьи которых присутствовали на встрече, посмертно получили награды Героя России и ордена Мужества, а двое из присутствующих детей также присутствовали на мероприятии с участием Путина 4 ноября в Москве.

Аналитики отмечают: практика Кремля тщательно отбирать тех, кто посещает публичные мероприятия с Путиным, а иногда одни и те же лица появляются на нескольких мероприятиях, кажется, является стандартной.

Ключевые выводы ISW за 7 января:

  • Путин во время встречи с членами семей погибших российских военнослужащих 6 января продолжил демонстрацию "опеки" над российскими военнослужащими и их семьями в преддверии президентских выборов в марте 2024 года.
  • Глава подконтрольной Кремлю Русской православной церкви Патриарх Московский Кирилл заявил, что Россия не может отказать российским гражданам, которые "понимают, что совершили ошибку", покинув Россию после полномасштабного вторжения в Украину, и теперь хотят вернуться домой.
  • Двое российских чиновников выступили в защиту дальнейшего присутствия мигрантов в России, несмотря на продолжающиеся репрессии против этих мигрантов, что вызвало резкую критику со стороны военных блоггеров и указывает на то, что российское правительство, вероятно, все еще не имеет единой политики в отношении мигрантов в России.
  • В ночь с 6 на 7 января российские войска нанесли ряд ракетных ударов и ударов с беспилотников по Украине.
  • Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат опроверг сообщения СМИ о том, что Министерство обороны Дании откладывает первую поставку шести истребителей F-16 в Украину на срок до шести месяцев.
  • Российские войска осуществили подтвержденные продвижения на запад и юго-запад от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев по всему фронту.
  • Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 7 января, что Россия как минимум второй раз перенесла сроки создания новых Московского и Ленинградского военных округов из-за недостатка вооружения, личного состава и бюрократических проблем.
  • Путин 4 января подписал указ, который позволит России принудительно предоставлять гражданство депортированным украинским детям.

Темы: ISWПутин
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