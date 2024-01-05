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ISW считает, что Россия ищет баллистические ракеты за рубежом, потому что они эффективнее обходят ПВО

Алена ИвашкивПятница, 5 января 2024, 03:46
ISW считает, что Россия ищет баллистические ракеты за рубежом, потому что они эффективнее обходят ПВО
Северная Корея испытывает баллистические ракеты малой дальности, фото Getty images

Россия активизирует усилия по поставке баллистических ракет из-за рубежа, поскольку эти ракеты при определенных обстоятельствах оказываются более эффективными для поражения целей в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW

Детали: Военные аналитики отмечают, что российские войска регулярно используют баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по украинским городам, расположенным ближе к линии фронта, и эти ракеты оказываются более эффективными при прохождении или обходе украинских систем противовоздушной обороны. 

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Украинские средства ПВО перехватили 149 из 166 российских крылатых ракет, которые, по сообщениям, были запущены с 29 декабря 2023 года, но, например, перехватили лишь несколько баллистических ракет, которые Россия запустила по Украине за тот же период. 

Российские войска перепрофилировали ракеты ПВО С-300 и С-400 для нанесения ударов по наземным целям в Украине, и украинские официальные лица признали, что украинская противовоздушная оборона борется с перехватом этих нетрадиционных ракетных атак, используя свои собственные системы С-300 и С-400. 

Украинские силы также оказались менее успешными в перехвате баллистических ракет "Искандер" во время недавних ударов, хотя перехватили ракету "Искандер-М" во время менее интенсивной серии российских ракетных ударов и ударов беспилотников 30 декабря. Кроме этого, украинские силы перехватили все ракеты "Искандер-М" или С-300/С-400, которые российские войска запустили по Киеву 12 декабря. 

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Согласно официальным сообщениям, украинские силы также перехватили все 10 ракет "Кинжал", которые российские войска запустили по Украине 2 января с помощью систем Patriot. Таким образом, эффективность российских баллистических ракет частично зависит от конфигурации украинской системы противовоздушной обороны в зоне поражения и от ударного комплекса, частью которого являются ракеты.

Относительный успех, которого достигли российские войска, нанося удары по целям в Украине баллистическими ракетами в сочетании с крылатыми ракетами и беспилотниками, может побудить Россию к интенсификации усилий по поставке баллистических ракет из-за рубежа. Россия может производить примерно 42 ракеты "Искандер" и четыре ракеты "Кинжал" в месяц, хотя непонятно, сколько ракет С-300/С-400 Россия может производить. 

Также российская оборонно-промышленная база не может производить баллистические ракеты в масштабах, необходимых для длительной кампании по нанесению ударов по Украине, которая опирается на регулярное использование большого количества баллистических ракет, и Россия, вероятно, будет вынуждена поставлять баллистические ракеты из-за рубежа, если захочет поддерживать масштабные ракетные удары по Украине.

Ключевые выводы ISW за 4 января:

  • Украинские военные сообщили, что украинские силы нанесли удар по меньшей мере по одной российской военной цели в оккупированном Крыму, тогда как российские официальные лица и военные блогеры утверждают, что украинский удар был неудачным.
  • Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 4 января, что Россия уже запустила баллистические ракеты, приобретенные у Северной Кореи, по целям в Украине и продолжает прилагать усилия для приобретения подобных ракет у Ирана.
  • Россия может активизировать усилия по получению баллистических ракет из-за рубежа, поскольку эти ракеты при определенных обстоятельствах оказываются более эффективными для поражения целей в Украине.
  • Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время пресс-конференции 3 января назвал недавние сообщения западных СМИ о готовности президента России Владимира Путина вступить в мирные переговоры с Украиной "шумихой".
  • Президент России Владимир Путин подписал указ об ужесточении процедуры предоставления иностранным гражданам российского гражданства в обмен на прохождение российской военной службы в Украине, что, вероятно, является частью постоянных усилий по принуждению мигрантов к службе в российской армии.
  • Кыргызстан приговорил гражданина Кыргызстана к пяти годам лишения свободы за участие в войне в Украине в составе "группы Вагнера".
  • Россия начала переговоры с Алжиром, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией об открытии российских культурных центров ("Русский дом") за рубежом, вероятно, с целью усиления российского влияния на Ближнем Востоке и Северной Африке.
  • Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Кременной и Авдеевки, позиционные бои продолжаются вдоль всей линии фронта.
  • Украинские источники сообщили, что российские власти планируют мобилизовать украинских подростков, проживающих в оккупированной Украине.
  • Президент России Владимир Путин 4 января подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для некоторых украинцев.

Темы: ISWРосcияракетный удароружие
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