Незаконный уикенд в горах: пограничники задержали 7 нарушителей на Закарпатье

В эти выходные военнослужащие Чопского отряда задержали семерых мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Все оказались гражданами Украины - мужчинами призывного возраста. Шестеро двигались в направлении Словакии, седьмой попытался вне пунктов пропуска пробраться в Украину.

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О движении неизвестного, который шел к границе по лесу, правоохранителей оповестил сигнализационный комплекс. Другого зафиксировала фотоловушка. Еще двух удалось остановить на полпути к госгранице благодаря опережающей информации сотрудников оперативно-розыскного подразделения. Остальных остановили пограничные патрули.

Последний из тех, кого задержали в эти выходные, направлялся из Словакии в Украину. Его остановили у границы в районе населенного пункта Великий Березный. Мужчина оказался местным жителем. Он признался, что некоторое время находился за границей и решил вернуться в Украину в связи с семейными обстоятельствами.

Задержанных доставили в пограничные подразделения с целью выяснения всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины". Их дела будет рассматривать суд.