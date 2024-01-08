В Чернигове полиция задержала адвоката на взятке 200 тысяч грн за помощь уклонистам

Полицейские Чернигова задержали 36-летнюю адвокату, которая системно организовывала мужчинам призывного возраста статус непригодного к военной службе.

Источник: полиция Черниговской области

Дословно: "Обручившись поддержкой членов ВЛК одного из медицинских учреждений, фигурантка требовала от военнообязанных от 6000 до 7000 долларов неправомерной выгоды за оформление необходимых документов.

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Полицейские при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали злоумышленницу при получении 200 000 гривен взятки за прохождение медицинского обследования ВЛК гражданином с последующим положительным выводом о непригодности.

Фото - полиция Черниговской области

Детали: Также в автомобиле фигурантки изъяли еще 8000 долларов. Ее задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.