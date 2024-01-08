В Чернигове полиция задержала адвоката на взятке 200 тысяч грн за помощь уклонистам
Полицейские Чернигова задержали 36-летнюю адвокату, которая системно организовывала мужчинам призывного возраста статус непригодного к военной службе.
Источник: полиция Черниговской области
Дословно: "Обручившись поддержкой членов ВЛК одного из медицинских учреждений, фигурантка требовала от военнообязанных от 6000 до 7000 долларов неправомерной выгоды за оформление необходимых документов.
Полицейские при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали злоумышленницу при получении 200 000 гривен взятки за прохождение медицинского обследования ВЛК гражданином с последующим положительным выводом о непригодности.
Детали: Также в автомобиле фигурантки изъяли еще 8000 долларов. Ее задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.