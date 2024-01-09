Экспорт ЕС в Россию сократился до 37% от довоенного уровня − исследование

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в начале 2022 года экспорт ЕС в Россию упал до 37% от довоенного уровня, сообщает Мюнхенский институт экономических исследований Ifo.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Все еще высокий объем экспорта в Россию связан с тем, что только 32% всех товаров из ЕС подпадают под санкции. Например, экспорт шампанского в Россию подпадает под санкции, но просекко − нет.

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Кроме того, многие товары из ЕС, попавшие под санкции, могут попадать в Россию через третьи страны.

Сейчас, по данным Института Ifo, около трети санкционных товаров отсутствуют в России по сравнению с довоенным периодом из-за экспортных ограничений ЕС и других западных стран.

Также сообщается, что для России важнейшей альтернативной страной происхождения продуктов, попавших под санкции, является Китай. Сейчас 61% этих товаров происходят из Китая, тогда как в 2021 году эта доля составляла лишь 35%.

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13% всех товаров, попавших под санкции Запада, поступают в Россию из Турции − в 2021 году это было чуть менее 3%.

Около 1% всех санкционных товаров Россия сейчас получает из Армении. За этот же период экспорт из ЕС в Армению удвоился.

Прямая речь заместителя руководителя Центра внешней торговли Ifo Феодоры Тети: "В случае с Китаем увеличение экспорта в Россию можно по крайней мере частично объяснить ростом внутреннего производства. Однако в случае Турции и Армении внезапное и резкое увеличение экспорта в Россию вызывает подозрения в уклонении от санкций".

Согласно последним данным Федерального статистического ведомства, немецкий экспорт в Россию за год упал примерно на 38% до около 0,8 миллиарда евро в ноябре 2023 года. Соответственно, в ноябре Россия заняла 16-е место среди важнейших стран назначения для немецкого экспорта за пределами ЕС. В феврале 2022 года, за месяц до нападения на Украину, Россия была на 5-м месте.

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