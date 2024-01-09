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Марио Драги может стать следующим главой Евросовета – FT

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 9 января 2024, 12:10
Марио Драги может стать следующим главой Евросовета – FT
Mario Draghi, governo.it

В Европейском Союзе видят основным кандидатом на пост президента Европейского совета бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Также среди кандидатов – нынешние премьер-министры Испании Педро Санчес и Дании Метте Фредериксен.

Источник: "Financial Times" со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников издания "Financial Times", у Драги есть все шансы стать преемником нынешнего главы Евросовета Шарля Мишеля.

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То, что Драги будут рассматривать как ключевого кандидата, первым прогнозировал Сергей Сидоренко в статье для "Европейской правды".

В то же время, источник FT, близкий к Драги, заявил, что он не претендует ни на одну из руководящих ролей в ЕС.

В Евросоюзе также полагают, что в ближайшее время на должность главы Евросовета появятся другие кандидаты.

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Как отмечает издание, трудно предсказать, как будут развиваться события с соглашениями по замещению высших должностей в ЕС, поскольку это также зависит от результатов общеевропейских выборов.

В публикации говорится, что срочность поиска преемника Мишеля частично вызвана возможностью того, что Европейский совет может временно возглавить венгерский премьер Виктор Орбан, чья страна будет председательствовать в Совете ЕС. Это случится, если не удастся согласовать кандидатуру до того, как Мишель покинет пост.

Издание отмечает, что у лидеров ЕС также есть возможность назначить временного кандидата, чтобы не допустить Орбана.

Однако, по словам одного из чиновников, Драги вряд ли согласится на временную роль.

Среди других кандидатов на должность председателя Европейского совета – нынешние премьер-министры Испании Педро Санчес и Дании Метте Фредериксен.

В отличие от Драги, оба лидера связаны с крупными европейскими политическими партиями, что является важным фактором при назначениях в ЕС.

Отсутствие партийной принадлежности у Драги "повредит ему", сказал дипломат ЕС.

Кроме того, в материале отмечается, что страны-члены ЕС из Центральной и Восточной Европы уже давно жалуются на то, что руководящие должности слишком часто получают западноевропейцы.

Предыстория:

  • 7 января президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост.
  • Если это произойдет, и лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.

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Темы: ЕСЕвропа
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