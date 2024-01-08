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Шольц призвал другие страны ЕС увеличить военную помощь Украине в 2024 году

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 8 января 2024, 19:40
Шольц призвал другие страны ЕС увеличить военную помощь Украине в 2024 году
Олаф шольц. фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны Европейского Союза предоставить в этом году большую военную поддержку Украине, которая борется с полномасштабной российской агрессией.

Источник: заявление Шольца в понедельник, 8 января, после встречи с новым премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt

Детали: По мнению немецкого канцлера, поставки оружия для Украины, запланированные до сих пор большинством стран-членов ЕС, "в любом случае слишком малы".

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"Поэтому я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины", – добавил он.

Шольц считает, что самое позднее к следующему саммиту 1 февраля Евросоюзу необходимо иметь максимально точное представление о том, какой вклад европейские партнеры сделают в поддержку Украины в этом году.

"Европа должна продемонстрировать, что она стоит на стороне Украины, на стороне свободы, международного права и европейских ценностей", – предупредил он.

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Канцлер Германии подчеркнул, что его государство является крупнейшим донором помощи Украине после США и только на этот год заложило 8 миллиардов евро на поставку ей оружия и военного оборудования, не считая гуманитарной и финансовой поддержки.

Как известно, на фоне блокирования дополнительной помощи Украине в Конгрессе США и задержек с одобрением четырехлетнего плана поддержки Киева на 50 миллиардов евро в ЕС все чаще звучат призывы к более активной поддержке Киева в этом году.

Среди прочего, на прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский развернуто объяснил, почему дальнейшая военная поддержка Украины отвечает европейским интересам и почему говорить об "усталости от Украины" на Западе неправильно.

Темы: ШольцЕСУкраина
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