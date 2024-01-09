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"Украинская правда" ищет женщин-лидеров для нового проекта. Заполняй анкету

"Украинская правда"Вторник, 9 января 2024, 17:37
Украинская правда ищет женщин-лидеров для нового проекта. Заполняй анкету

Редакция УП ищет сотню женщин-лидеров, которые творят изменения в обществе. Это люди, которые создают новый бизнес, волонтерят и чей пример вдохновляет других.

Мы хотим узнать о женщине, которая превращает трудности в возможности. Ею может быть любой из ваших знакомых, а возможно такой женщиной являетесь вы?

Но, чтобы мы узнали о вас, просим заполнить эту форму.

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В ней вы можете предложить свою кандидатку (или нескольких), чьи поступки имеют особый вклад в развитие нашего государства сейчас. После мы соберем все кандидатуры в один список, в котором внешние эксперты проголосуют и определят победителей.

Категории, по которым пройдет голосование: политика и государственное управление, общество, культура, защитницы, образование и наука, креативные индустрии, спорт, бизнес.

⌛️ Заявки принимаются до 15 января 2024 года.

ВИДЕО ДНЯ

👉 Заполняйте форму и предлагайте своих кандидаток.

Подробнее о проекте мы расскажем позже.

Темы: СМИробота
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