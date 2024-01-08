Большинство украинцев выступают за возобновление трансляций Рады – опрос

Более 57% граждан выступают за возобновление онлайн-трансляции заседаний Верховной Рады на телеканале "Рада", еще около 65% украинцев считают, что журналисты должны присутствовать на заседаниях парламента даже во время военного положения.

Источник: результаты социологического опроса, который провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу "Движения Честно" с 8 по 15 декабря 2023 года.

Детали: Согласно опросу, не согласны с тезисом о необходимости доступа журналистов к заседаниям 11% украинцев, а с необходимостью трансляции не согласны около 14% граждан.

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Что касается регионального разреза, то позиция всех регионов очень похожа. Отличным является лишь процент жителей восточных и центральных регионов, которые не согласны с необходимостью открыть журналистам доступ в парламент и восстановить онлайн-трансляции телеканала "Рада", что можно объяснить вопросами безопасности.

Как напоминают в "Честно", подавляющее большинство времени этот созыв парламента работал в закрытом режиме. Такой формат, отмечают в Рухе, достаточно удобен для большинства нардепов, ведь журналисты не могут непосредственно следить за их работой в сессионном зале и не могут, как раньше, получить комментарий в кулуарах.