Россия ударила "Шахедами" по Сумщине, поврежден дом культуры
Вторник, 9 января 2024, 21:10
Российские войска вечером 9 января нанесли удары двумя "Шахедами" по селу в Краснопольской громаде Сумской области.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "Попали в местный Дом культуры. Повреждены частные дома, линии электропередач. На месте работают все необходимые службы".
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Детали: Информация о пострадавших уточняется.
Обновлено: В ОВА позже добавили, что вечером в небе над Сумщиной ПВО уничтожило еще один "Шахед". В области объявляли воздушную тревогу, связанную с угрозой ударных БПЛА.