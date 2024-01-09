Россия ударила "Шахедами" по Сумщине, поврежден дом культуры

Российские войска вечером 9 января нанесли удары двумя "Шахедами" по селу в Краснопольской громаде Сумской области.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Попали в местный Дом культуры. Повреждены частные дома, линии электропередач. На месте работают все необходимые службы".

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Детали: Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено: В ОВА позже добавили, что вечером в небе над Сумщиной ПВО уничтожило еще один "Шахед". В области объявляли воздушную тревогу, связанную с угрозой ударных БПЛА.