Прощание с поэтом Максимом Кривцовым пройдет в Киеве 11 января
Вторник, 9 января 2024, 22:49
Прощание с поэтом и военным Максимом Кривцовым состоится 11 января в Киеве и 12 января в его родном городе Ровно.
Источник: друзья Кривцова в соцсетях
Детали: Прощание Максимом Кривцовым состоится в Киеве 11 января в 12.00 в Михайловском соборе, после отпевания процессия двинется на Майдан.
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В Ровно – 12 января ориентировочно в 10:00 на Майдане Независимости.
Справка: Максим Кривцов – автор книги "Стихи из бойницы", признанной одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЭН.
Он ушел на войну добровольцем в 2014 году. Затем работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. После полномасштабного вторжения россиян в 2022 вернулся на фронт.
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7 января стало известно, что он погиб.