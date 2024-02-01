За месяц нацгвардейцы уничтожили и вывели из строя 112 танков РФ на $300 миллионов
Четверг, 1 февраля 2024, 11:49
За первый месяц 2024 года бойцы Нацгвардии уничтожили и вывели из строя 112 российских танков общей стоимостью более 300 миллионов долларов США.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь: "По данным министра, среди отминусованных боевых машин - около десятка Т-90 "Прорыв", которыми так гордились россияне. Но нацгвардейцы неоднократно доказывали, что "непробиваемых" для украинских "птичек" не существует.
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