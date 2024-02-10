Россияне запустили "Шахеды" с юга

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников типа "Shahed" с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:46 Воздушные силы сообщили, что зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым).

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В 21:21 появилось сообщение об угрозе применения ударных БпЛА в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

По состоянию на 21:38 группы БпЛА на Днепропетровщине, движутся в северо-восточном направлении.

По состоянию на 21:56 группа вражеских БпЛА изменила курс на Кировоградскую область.

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По состоянию на 22:30: "Шахеды" на юге Полтавщины, движутся на северо-восток.

Несколько групп "Шахедов" над акваторией Черного моря курсом на север/северо-запад.

По состоянию на 22:53: "Шахеды" на севере Днепропетровщины движутся в направлении Днепра.

Несколько групп "Шахедов" на юге Николаевской области курсом на Одесскую область.

Новые группы "Шахедов" над акваторией Черного моря курсом на север/северо-запад.

Около 23:00 Воздушные силы сообщили о двух группах "Шахедов" на Днепр с севера, а также группе "Шахедов" в направлении Николаева.

По состоянию на 23:09 несколько групп "Шахедов" на юге Николаевщины направляются на северо-запад.

Новая группа "Шахедов" над акваторией Черного моря курсом на юг Одесской области.

По состоянию на 23:37 группа "Шахедов" продолжает движение вдоль границы Николаевской и Одесской областей на северо-запад.

Другая группа изменила курс, направляется на северо-восток.

"Шахеды" в Одесской области движутся в направлении Белгород-Днестровского.

По состоянию на 23:46 на Николаевщине более 5 групп "Шахедов" маневрируют на западе, севере, юге и в центре области.

Также "Шахеды" в Одесской области курсом на Одессу.

В 23:53 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" с Николаевщины движутся курсом на Кировоградщину и Днепропетровщину. В то же время новые группы "Шахедов" движутся с юга на Николаевщину.

В 00.05 Воздушные силы сообщили о "Шахэдах" на Одессу с запада.

В 00.10 военные зафиксировали "Шахеды", которые направляются из Кировоградской области в направлении Черкасской области.