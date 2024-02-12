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ВККС признала судью Вовка не способным осуществлять правосудие в Верховном Суде

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 16:59
ВККС признала судью Вовка не способным осуществлять правосудие в Верховном Суде
ФОТО: УП

Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение, что Павел Вовк не может осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

Источник: Высшая квалификационная комиссия судей Украины

Дословно: "12 февраля в заседании ВККСУ в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении или неподтверждении способности кандидата на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Вовка Павла Вячеславовича осуществлять правосудие в соответствующем суде.

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Комиссия решила признать Вовка таким, который не подтвердил способности осуществлять правосудие в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда в связи с неявкой на заседание без уважительных причин".

Предыстория:

  • В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за взятки.
  • В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.
  • При руководстве Вовка Окружной админсуд Киева стал известен такими скандальными решениями, как отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправность действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмена решения о национализации "Приватбанка".
  • В ноябре 2022-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погрибниченко по делу "пленок ОАСК".

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Темы: Павел Вовк суд
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