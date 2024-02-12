ВККС визнала суддю Вовка не здатним здійснювати правосуддя у Верховному Суді

Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення, що Павло Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.

Джерело: Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Дослівно: "12 лютого в засіданні ВККСУ у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Вовка Павла Вячеславовича здійснювати правосуддя у відповідному суді.

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Комісія вирішила визнати Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду у зв’язку з неявкою в засідання без поважних причин".

Передісторія:

В Україні Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.

У 2020 році НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.

За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями, як відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".

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