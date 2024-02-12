ВККС визнала суддю Вовка не здатним здійснювати правосуддя у Верховному Суді
Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення, що Павло Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.
Джерело: Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Дослівно: "12 лютого в засіданні ВККСУ у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Вовка Павла Вячеславовича здійснювати правосуддя у відповідному суді.
Комісія вирішила визнати Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду у зв’язку з неявкою в засідання без поважних причин".
Передісторія:
- В Україні Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.
- У 2020 році НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.
- За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями, як відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".
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