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ВККС визнала суддю Вовка не здатним здійснювати правосуддя у Верховному Суді

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 лютого 2024, 16:59
ВККС визнала суддю Вовка не здатним здійснювати правосуддя у Верховному Суді
ФОТО: УП

Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення, що Павло Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.

Джерело: Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Дослівно: "12 лютого в засіданні ВККСУ у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Вовка Павла Вячеславовича здійснювати правосуддя у відповідному суді.

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Комісія вирішила визнати Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду у зв’язку з неявкою в засідання без поважних причин".

Передісторія:

  • В Україні Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.
  • У 2020 році НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.
  • За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями, як відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".

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Теми: Павло Вовк суд
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