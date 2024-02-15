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Нардеп экс-"слуга" внес залог за клирика УПЦ МП, который оправдывал агрессию РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 16:44
Нардеп экс-слуга внес залог за клирика УПЦ МП, который оправдывал агрессию РФ
Монах Павел Музычук в Соломенском суде Киева, 13 февраля. Фото: Алексей Арунян, "Ґрати"

Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры иеродиакона УПЦ МП Павла Музычука, задержанного Службой безопасности Украины по подозрению в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Источник: Дмитрук в своем Telegram, "Ґрати

Детали: "Залог внесен", - написал нардеп в ответе на свой же пост об избрании меры пресечения Музычуку.

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13 февраля Соломенский районный суд Киева назначил залог в размере 121 тысячи гривен Музычуку.

9 февраля Служба безопасности Украины объявила ему подозрение относительно оправдания российской агрессии и героизации российских военных.

По версии следствия, монах оправдывал действия России в частной переписке в телеграмме. В частности, он писал собеседникам, что "русские все равно победят" и называл украинских защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе "упырями". Сам иеродиакон отрицает вину и считает, что его "преследуют за участие в протестах против изгнания УПЦ МП из Лавры".

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По данным следствия, монах причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года.

Под видом "акций протеста" клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

Справка: Дмитрук известен несколькими скандалами. Он был одним из трех "антивакцинаторов", которых называл глава фракции "слуг" Давид Арахамия. Дмитрук был исключен из фракции "Слуга народа" в ноябре 2021 года.

Темы: УПЦ МПСБУсуд
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