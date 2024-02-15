Нардеп-екс"слуга" вніс заставу за клірика УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.

Джерело: Дмитрук у своєму Telegram, "Ґрати"

Деталі: "Заставу внесено", – написав нардеп у відповіді на свій же пост про обрання запобіжного заходу Музичуку.

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13 лютого Солом’янський районний суд Києва призначив заставу у розмірі 121 тисячі гривень Музичуку.

9 лютого Служба безпеки України оголосила йому підозру щодо виправдання російської агресії та героїзації російських військових.

За версією слідства, монах виправдовував дії Росії у приватному листуванні в телеграмі. Зокрема, він писав співрозмовникам, що "росіяни все одно переможуть" і називав українських захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі "упирями". Сам ієродиякон заперечує провину та вважає, що його "переслідують за участь у протестах проти вигнання УПЦ МП із Лаври".

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За даними слідства, монах причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.

Під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Довідково: Дмитрук відомий кількома скандалами. Він був одним з трьох "антивакцинаторів", яких називав глава фракції "слуг" Давид Арахамія. Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу" в листопаді 2021 року.