Атаковали дронами "Магура": разведчики показали, как потопили "Цезаря Куникова"

Большой десантный корабль россиян "Цезарь Куников" потопили с помощью морских дронов "Магура V5", сообщили в Главном управлении разведки.

Источник: ГУР МОУ

Дословно разведка: "14 февраля Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России. Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины".

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Детали: Сообщается, что реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24.

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5". Это произошло в Черном море недалеко от города Алупка во временно оккупированном Крыму.

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"В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад. Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела. Слава Украине!", − отметили в разведке.

Детали: ГУР отмечает, что БДК "Цезарь Куников" проекта 775 − одно из самых новых российских судов.

Этот корабль мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Россия его уже использовала во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Что было раньше: БДК "Цезарь Куников" в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был в порту Бердянска и получил повреждения, когда украинские силы в марте 2022 года затопили БДК "Саратов".

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