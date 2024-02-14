Атаковали дронами "Магура": разведчики показали, как потопили "Цезаря Куникова"
Большой десантный корабль россиян "Цезарь Куников" потопили с помощью морских дронов "Магура V5", сообщили в Главном управлении разведки.
Источник: ГУР МОУ
Дословно разведка: "14 февраля Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России. Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины".
Детали: Сообщается, что реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24.
Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5". Это произошло в Черном море недалеко от города Алупка во временно оккупированном Крыму.
"В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад. Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела. Слава Украине!", − отметили в разведке.
Детали: ГУР отмечает, что БДК "Цезарь Куников" проекта 775 − одно из самых новых российских судов.
Этот корабль мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Россия его уже использовала во время войн против Грузии, Сирии и Украины.
Что было раньше: БДК "Цезарь Куников" в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был в порту Бердянска и получил повреждения, когда украинские силы в марте 2022 года затопили БДК "Саратов".
Предыстория:
- Ранее российское минобороны сообщило, что ночью 14 февраля ПВО якобы сбила 6 дронов в акватории Черного моря.
- В то же время в Telegram-каналах появилась информация, что в районе Алупки − Кацивели в море что-то горит. Также сообщается, что в этом районе низко над водой кружат два вертолета Ми-8.
- Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что якобы дроны подбили большой десантный корабль.
- Позже в районе Фороса заметили и поисково-спасательный вертолет Ка-27.
- Собеседники "Украинской правды" в ГУР сообщили, что дроны Главного управления разведки подбили российкий большой десантный корабль " Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля.
- Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию об уничтожении большого десантного корабля ЧФ РФ "Цезарь Куников" в Черном море ночью 14 февраля.