Ракеты РФ уничтожили электроподстанцию во Львове, повредили объекты инфраструктуры в Запорожье и Днепре

Во время утренней атаки России на Украину во Львовской области сбили 8 из 14 ракет, однако во Львове уничтожена электроподстанция и выбило окна в трех десятках домов. Также были попадания в объекты инфраструктуры в Запорожье и Днепре и в склады в Миргороде.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Запорожской ОВА Иван Федоров, глава Полтавской ОВА Филипп Пронин

Прямая речь Козицкого: "Львов приходит в себя после сложного утра. Во время воздушной тревоги, которая длилась с 05:01 по 07:10, в зону ответственности ВК "Запад", которое защищает небо над восемью областями на западе Украины, вошло 14 вражеских ракет. Из них 8 наши воины противовоздушной обороны сбили. К сожалению, есть удары. В том числе и по нашей области".

Реклама:

Детали: Было попадание в электроподстанцию во Львове. Из-за этого начался пожар на площади ориентировочно 150 квадратных метров. Его тушили в течение двух часов. Над этим работали 29 пожарных, привлекали 6 единиц техники.

Подстанция полностью уничтожена. Офисные помещения, которые питались от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов.

Информации о погибших и пострадавших на этом объекте по состоянию на этот момент нет.

ВИДЕО ДНЯ

Еще одна ракета попала в землю между жилыми многоэтажками Львова. Взрывной волной выбило окна в около 30 домах на пяти улицах. Повреждены автомобили, которые припарковали рядом.

По состоянию на 14:48 за помощью к медикам обратились три человека из этих домов.

В Днепропетровской области утром ПВО сбила над областью две ракеты: их "приземлили" в Никопольском и Новомосковском районах. Были и "прилеты" в Днепровском районе. Поврежден объект инфраструктуры. Никто не пострадал.

Также сообщалось о попадании по объекту инфраструктуры Запорожья. Позже глава ОВА сообщил о разрушении жилых домов и 6 раненых. Одна из раненых в тяжелом состоянии в больнице, состояние трех пострадавших врачи оценивают как "средней тяжести", два человека от госпитализации отказались, уточнил Иван Федоров.

Попадания зафиксированы в промзону города Запорожье. Взрывной волной повреждены также гражданские дома. Восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры планируется в течение нескольких дней – дома требуют замены окон и ремонте крыши.

Кроме того, ночью враг атаковал Полтавскую область. Было попадание в складское помещение в Миргородском районе и пожар на площади 100 м². Прошло без жертв и пострадавших.

Предыстория:

УП: Новость дополнена после публикации.