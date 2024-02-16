Жена Навального о смерти мужа: Путин и его окружение должны понести ответственность

Жена российского оппозиционера Алексея Навального, о смерти которого в колонии сообщили 16 февраля, заявила, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение должны понести ответственность за все свои злодеяния. Навальная пока не знает, верить ли информации о смерти мужа.

Источник: жена Навального Юлия во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене.

Реклама:

Я не знаю верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут.

Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.

Я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с нашей страной Россией в последние годы".

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Справка: Навального, который пытался разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Навального спасли в немецкой клинике Charité. 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". А уже 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек, протесты закончились ничем.

Что предшествовало: