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Жена Навального о смерти мужа: Путин и его окружение должны понести ответственность

Алена МазуренкоПятница, 16 февраля 2024, 17:31
Жена Навального о смерти мужа: Путин и его окружение должны понести ответственность
выступление Навальной, фото: главный редактор УП Севгиль Мусаева в Facebook

Жена российского оппозиционера Алексея Навального, о смерти которого в колонии сообщили 16 февраля, заявила, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение должны понести ответственность за все свои злодеяния. Навальная пока не знает, верить ли информации о смерти мужа.

Источник: жена Навального Юлия во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене.

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Я не знаю верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут.

Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.

Я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с нашей страной Россией в последние годы".

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Что было раньше: 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

СправкаНавального, который пытался разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Навального спасли в немецкой клинике Charité. 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". А уже 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек, протесты закончились ничем.

Что предшествовало:

  • Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
  • В декабре оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.
  • Эта колония функционировала как колония для особо опасных рецидивистов", писала в 2006 году "Новая газета". Часть срока в колонии № 3 в Харпе провел бизнес-партнер Михаила Ходорковского Платон Лебедев, осужденный по делу ЮКОСа.

Темы: НавальныйубийствоРосcияПутин
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