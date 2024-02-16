Дружина Навального про смерть чоловіка: Путін і його оточення мають понести відповідальність

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального, про смерть якого в колонії повідомили 16 лютого, заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його оточення мають понести відповідальність за всі свої злодіяння. Навальна поки що не знає, чи вірити інформації про смерть чоловіка.

Джерело: дружина Навального Юлія під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції

Пряма мова: "Напевно, ви всі вже бачили жахливі новини, які приходять сьогодні. Я довго думала, чи варто мені вийти сюди або відразу летіти до моїх дітей. Але потім я подумала, що б зробив Олексій на моєму місці. І я впевнена, що він би був тут. Він був би на цій сцені.

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Я не знаю вірити чи ні тим жахливим новинам, які ми отримуємо тільки з державних джерел у Росії. Тому що довгі роки, і ви всі це знаєте, ми не можемо вірити Путіну і путінському уряду. Вони завжди брешуть.

Але якщо це правда, я хочу, щоб Путін, усе його оточення, путінські друзі, його уряд знали, що вони понесуть за те, що вони зробили з нашою країною, з моєю сім'єю і з моїм чоловіком, відповідальність. І цей день настане дуже скоро.

Я хочу закликати все світове співтовариство, всіх, хто перебуває в цій залі, людей у всьому світі, щоб ми разом згуртувалися і перемогли це зло. Перемогли жахливий режим, який зараз у Росії. І цей режим, і Володимир Путін повинні понести персональну відповідальність за всі ті жахливі речі, які вони роблять з нашою країною Росією в останні роки".

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Що було раніше: 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Довідково: Навального, який намагався викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. Навального врятували в німецькій клініці Charité. 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". А вже 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей, протести закінчились нічим.

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