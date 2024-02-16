Кулеба: После каждого убийства Путину жали руку, это побуждало убивать снова
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что после каждого убийства президентом РФ Владимиром Путиным своих критиков мировые лидеры снова пожимали ему руку и это побуждало Путина продолжать убивать.
Источник: Кулеба в соцсети X
Прямая речь: "Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Навальный - это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке убитых Путиным критиков.
После каждого убийства было возмущение, но Путину в конце концов все сходило с рук, и мировые лидеры снова жали ему руку. Это поощряло его продолжать убивать людей.
Сегодня некоторые голоса продолжают призывать к тому, чтобы Путина услышали и с ним вели переговоры. Пришло время покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец усвоить урок".
Что было раньше: 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
Справка: Навального, который пытался разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Навального спасли в немецкой клинике Charité. 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". А уже 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек, протесты закончились ничем.
Что предшествовало:
- Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
- В декабре оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.
- Эта колония функционировала как колония для особо опасных рецидивистов", писала в 2006 году "Новая газета". Часть срока в колонии № 3 в Харпе провел бизнес-партнер Михаила Ходорковского Платон Лебедев, осужденный по делу ЮКОСа.