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Кулеба: После каждого убийства Путину жали руку, это побуждало убивать снова

Алена МазуренкоПятница, 16 февраля 2024, 19:30
Кулеба: После каждого убийства Путину жали руку, это побуждало убивать снова
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что после каждого убийства президентом РФ Владимиром Путиным своих критиков мировые лидеры снова пожимали ему руку и это побуждало Путина продолжать убивать.

Источник: Кулеба в соцсети X

Прямая речь: "Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Навальный - это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке убитых Путиным критиков.

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После каждого убийства было возмущение, но Путину в конце концов все сходило с рук, и мировые лидеры снова жали ему руку. Это поощряло его продолжать убивать людей.

Сегодня некоторые голоса продолжают призывать к тому, чтобы Путина услышали и с ним вели переговоры. Пришло время покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец усвоить урок".

Что было раньше: 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

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СправкаНавального, который пытался разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Навального спасли в немецкой клинике Charité. 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". А уже 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек, протесты закончились ничем.

Что предшествовало:

  • Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
  • В декабре оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.
  • Эта колония функционировала как колония для особо опасных рецидивистов", писала в 2006 году "Новая газета". Часть срока в колонии № 3 в Харпе провел бизнес-партнер Михаила Ходорковского Платон Лебедев, осужденный по делу ЮКОСа.

Темы: НавальныйКулеба ДмитрийПутинубийство
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