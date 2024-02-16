Кулеба: Після кожного вбивства Путіну тиснули руку, це спонукало вбивати знову

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що після кожного вбивства президентом РФ Володимиром Путіним своїх критиків світові лідери знову потискали йому руку і це спонукало Путіна продовжувати вбивати.

Джерело: Кулеба в соцмережі X

Пряма мова: "Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний - це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку вбитих Путіним критиків.

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Після кожного вбивства було обурення, але Путіну врешті-решт все сходило з рук, і світові лідери знову тиснули йому руку. Це заохочувало його продовжувати вбивати людей.

Сьогодні деякі голоси продовжують закликати до того, щоб Путіна почули і з ним вели переговори. Настав час покінчити з наївністю. Перш ніж розпочнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія повинна зазнати поразки в Україні, а Путін повинен нарешті засвоїти урок".

Що було раніше: 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

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Довідково: Навального, який намагався викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. Навального врятували в німецькій клініці Charité. 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". А вже 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей, протести закінчились нічим.

Передісторія: